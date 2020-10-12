علق الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك على أنباء تدهور حالته بعد إصابته بفيروس كورونا بعد إنضمامه لعسكر نسور قرطاج.

وكتب ساسي عبر حساب الرسمي على "تويتر": "توضيح: احترامًا للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي ، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بـcovid، كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة" .

كما أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إصابة التونسي ‏فرحاني ساسي، نجم فريق الكرة بالنادي بفيروس كورونا‎.‎ وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏عبر شاشة قناة الزمالك:" للأسف ساسي مُصاب بكورونا واكبني واثق ‏في نجوم الزمالك على تعويض غيابه ولتتويج بدوري أبطال أفريقيا‎".‎ وكانت تقارير صحفية تونسية قد أشارت أمس الأحد إلى إصابة ساسي ‏بكورونا خلال مشاركته مع المنتخب التونسي في مواجهة السودان ‏الودية‎.‎ وأكدت إذاعة جوهرة إف إم التونسية، أن بعد الخضوع للتحاليل الطبية، تم التأكد من إصابة فرجاني ساسي وحمزة الخاوي بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في معسكر المنتخب التونسي المقام حاليًا. وانتصر منتخب تونس على نظيره المنتخب السوداني بثلاثة أهداف نظيفة وديًا يوم الجمعة الماضي دون أن يشارك فرجاني ساسي في المباراة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من فرجاني ساسي بعد إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.