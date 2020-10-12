مرتضى يهاجم ميدو وينتقد تجاهل رموز الزمالك للنادي ‏

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الفريق السابق.
وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال عبر شاشة قناة الزمالك:" يا ميدو يا بتاع أوضة اللبس، أنا حققت 11 لقبًا مع الزمالك منذ قدومي".
وواصل:"ميدو يقول أن قرار اللجنة الأوليمبية لا تراجع فيه، وأذكره بالمبنى الذي يحمل إسمه في الزمالك".
وأكمل: "أخطأت أيضًا بالتعاقد مع أفضل اللاعبين، أخطأت بفتح قناة الزمالك لتصبح منبرًا لنادي الزمالك، أخطأت عندما أوقفت حسن حمدي من التوقيع على شيكات اللاعبين".
وأضاف: "أي أخطاء يتحدث عنها ميدو في برنامجه؟، أين حازم إمام وأيمن يونس وحسن شحاتة وأشرف قاسم مما يحدث معي؟".
وتابع: "هل الأخطاء لأنني أدافع عن الزمالك؟ لأنني منحت ميدو فرصة تدريب الزمالك؟ أين الدعم الذي يجب أن أحصل عليه؟".
وانتقد رئيس الزمالك باقي رموز النادي لغياب دورهم في ظل الأزمة الحالية متسالًا:" فين حسن شحاتة وحازم إمام وجمال عبدالحميد وهشام يكن؟".
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