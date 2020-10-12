مرتضى يهاجم ميدو وينتقد تجاهل رموز الزمالك للنادي ‏

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على أحمد ‏حسام ميدو، نجم ومدرب الفريق السابق.‏

وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال عبر شاشة قناة الزمالك:" يا ميدو يا ‏بتاع أوضة اللبس، أنا حققت 11 لقبًا مع الزمالك منذ قدومي".‏

وواصل:"ميدو يقول أن قرار اللجنة الأوليمبية لا تراجع فيه، وأذكره ‏بالمبنى الذي يحمل إسمه في الزمالك".‏

وأكمل: "أخطأت أيضًا بالتعاقد مع أفضل اللاعبين، أخطأت بفتح قناة الزمالك لتصبح منبرًا لنادي الزمالك، أخطأت عندما أوقفت حسن حمدي من التوقيع على شيكات اللاعبين".

وأضاف: "أي أخطاء يتحدث عنها ميدو في برنامجه؟، أين حازم إمام وأيمن يونس وحسن شحاتة وأشرف قاسم مما يحدث معي؟".

وتابع: "هل الأخطاء لأنني أدافع عن الزمالك؟ لأنني منحت ميدو فرصة تدريب الزمالك؟ أين الدعم الذي يجب أن أحصل عليه؟".

وانتقد رئيس الزمالك باقي رموز النادي لغياب دورهم في ظل الأزمة ‏الحالية متسالًا:" فين حسن شحاتة وحازم إمام وجمال عبدالحميد وهشام ‏يكن؟".‏