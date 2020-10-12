مرتضى منصور: أشكر لاعبي الأهلي على أدائهم النزيه أمام بيراميدز ‏

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتحية ‏للاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي على أدائهم أمام بيراميدز في مباراة ‏الجولة رقم 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.‏

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏عبر شاشة قناة الزمالك:"أحيي لاعبي الأهلي على أدائهم الرجولي ‏والنزيه خلال مواجهة بيراميدز على الرغم من طرد السولية وضياع ‏ركلة جزاء في بداية المباراة".‏

وواصل:"رغم مخاوف البغض من جماهير الزمالك ولكني كنت أثق في ‏نزاهة لاعبي الأهلي وجميع الأندية الشعبية بالكرة المصرية شرفاء"‏

كما أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إصابة التونسي ‏فرحاني ساسي، نجم فريق الكرة بالنادي بفيروس كورونا‎.‎

وتابع:" للأسف ساسي مُصاب بكورونا واكبني واثق ‏في نجوم الزمالك على تعويض غيابه ولتتويج بدوري أبطال أفريقيا‎".‎

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أشارت أمس الأحد إلى إصابة ساسي ‏بكورونا خلال مشاركته مع المنتخب التونسي في مواجهة السودان ‏الودية‎.‎

وأكدت إذاعة جوهرة إف إم التونسية، أن بعد الخضوع للتحاليل الطبية، تم التأكد من إصابة فرجاني ساسي وحمزة الخاوي بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في معسكر المنتخب التونسي المقام حاليًا.

وانتصر منتخب تونس على نظيره المنتخب السوداني بثلاثة أهداف نظيفة وديًا يوم الجمعة الماضي دون أن يشارك فرجاني ساسي في المباراة.