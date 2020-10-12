ملخص نتائج الدور الثاني من بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2020

شهد اليوم الثاني من بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2020 البلاتينية للرجال منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين المصريين، حيث فاز وتأهل كل من اللاعب علي فرج المصنف الثاني عالميا، اللاعب طارق مؤمن المصنف الربع عالمياُ، اللاعب مروان الشوربجي المصنف السابع عالميًا، اللاعب مصطفى عسل، اللاعب يوسف إبراهيم واللاعب مازن هشام الي الدور الثالث.

نتائج اللاعبين المصريين بالدور الثاني: • فاز اللاعب مصطفى عسل علي اللاعب سيمون روسنر المصنف الثامن عالمياُ من المانيا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 12-10. • هزيمة اللاعب كريم الحمامي امام منافسة نيكولاس مولر من سويسرا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-3, 11-4 • فاز اللاعب علي فرج المصنف الثاني عالميا على مواطنه اللاعب عمر مسعد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1, 11-3, 11-7.

• فاز اللاعب يوسف ابراهيم علي اللاعب ديكلان جيمس من إنجلترا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 8-11, 9-11, 11-9, 11-6. • فاز اللاعب مروان الشوربجي المصنف السابع عالميًا على اللاعب فيكتور كروين من فرنسا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-7, 11-8, 11-9. • فاز اللاعب طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياُ على مواطنه اللاعب فارس دسوقي بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 69 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 6-11, 14-12, 11-6. • فاز اللاعب مازن هشام على المدافع عن اللقب كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالمياُ بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1, 11-5, 9-11, 11-6. • هزيمة اللاعب يوسف سليمان امام منافسة سيزار سالازار من المكسيك بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-6, 11-6, 11-3 • هزيمة اللاعب زاهد سالم امام منافسة غريغوري مارشيه من فرنسا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 90 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 16-14, 6-11, 13-11, 8-11, 11-4.

نتائج باقي مباريات الدور الثاني من بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2020 البلاتينية للرجال: • فاز اللاعب غريغوري غوتييه من فرنسا على اللاعب بورجا جولان من إسبانيا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 9-11, 11-6, 12-10. • فاز اللاعب جيمس ويلستروب من إنجلترا على اللاعب جويل ماكين من ويلز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 12-10, 11-9, 5-11, 11-6. • فاز اللاعب ميغيل رودريغيز المصنف العاشر عالمياُ من كولورادو على اللاعب لوكاس سيرم من فرنسا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-2.

• فاز اللاعب بول كول المصنف الخامس عالمياُ من نيوزلندا علي اللاعب جورج باركر من إنجلترا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 9-11, 11-7, 11-6. • فاز اللاعب ناثان لاك من إنجلترا علي اللاعب أرتورو سالازار من المكسيك بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-0, 11-0, 11-1. • فاز اللاعب دييجو إلياس المصنف السادس عالميًا من بيرو علي اللاعب تود هاريتي من الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-8, 4-11, 11-7. • فاز اللاعب سوراف غوسال من الهند علي اللاعب توم ريتشاردز من إنجلترا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-4, 11-1.

أهم تطورات بطولة " سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2020" البلاتينية للسيدات:

شهد اليوم الثاني من بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2020 البلاتينية للسيدات أداء حماسي ومشرف من قبل اللاعبات المصريات، حيث تأهل كل من اللاعبة نوران جوهر المصنفة الأولي عالمياُ، اللاعبة نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا، اللاعبة نور الطيب المصنفة الرابعة عالميًا، اللاعبة هانيا الحمامي المصنفة السادسة عالمياُ، اللاعبة روان العربي، اللاعبة سلمي هاني، اللاعبة فريدة محمد واللاعبة نادين شاهين الي الدور الثالث.

نتائج اللاعبات المصريات بالدور الثاني

فازت اللاعبة روان العربي على اللاعبة هالي مينديز من الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-3, 11-9. فازت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الأولي عالمياُ على مواطنتها زينة مكاوي بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 13-11, 11-9, 11-7. فازت اللاعبة هانيا الحمامي المصنفة السادسة عالمياُ على مواطنتها مريم متولي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 11-7. هزيمة اللاعبة ميار هاني امام منافستها اللاعبة كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميا من فرنسا بثلاث أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 11-1. فازت اللاعبة سلمي هاني على اللاعبة اوليفيا فيشر من الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 35.