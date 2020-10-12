قبل مواجهة النجوم.. منتخب مصر يؤدي تدريبات بدنية في الجيم "فيديو"

أدي منتخب شباب مصر تحت 20 سنةً تدريبات بدنية في الجيمانزيوم في السادسة صباحا بدار الهيئة الهندسية.
و من المقرر ان يكون التدريب المسائي بعض الجوانب الخططية استعدادا للمباراة الودية المقررة مساء الغد أمام فريق نجوم المستقبل في تمام الرابعة بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة
يذكر ان منتخب الشباب المصري سيشاركً في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021 في التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.
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