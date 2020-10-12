الرجاء المغربي: التتويج بالدوري طقوسه مختلفة عن مواجهة الزمالك.. ونسعى لتشريف الكرة العربية

هنأ سعيد وهبي، المتحدث الرسمي بإسم الرجاء المغربي، جماهير الفريق بعد حصد الدوري بالفوز الصعب على الجيش الملكي.

وقال سعيد وهبي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج" الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة" دوت الخليج"، : "كنا على بعد دقائق قليلة من خسارة الدوري المغربي، لكن عزيمة لاعبي الرجاء منحتنا فوزا مستحقا على الجيش والتتويج بلقب الدوري".

وأكمل: "كل مباراة ولها طقوسها الخاصة، الفوز بالدوري ليس له علاقة بمواجهة الزمالك، الأبيض مرحب به في المغرب ونسعى لتقديم كرة مشرفة للكرة العربية".

وأتم: " تركيزنا الفترة الماضية على المسابقة المحلية والآن يبدأ التركيز على دوري الأبطال".

وتمكن فريق الرجاء الرياضي من الظفر بلقب النسخة الحالية من الدوري المغربي لكرة القدم، بعد تفوقه قبل لحظات، على ضيفه الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف واحد بملعب محمد الخامس، بالجولة الأخيرة من الدوري.