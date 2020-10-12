وقال سعيد وهبي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج" الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة" دوت الخليج"، : "كنا على بعد دقائق قليلة من خسارة الدوري المغربي، لكن عزيمة لاعبي الرجاء منحتنا فوزا مستحقا على الجيش والتتويج بلقب الدوري".
وأتم: " تركيزنا الفترة الماضية على المسابقة المحلية والآن يبدأ التركيز على دوري الأبطال".
وتمكن فريق الرجاء الرياضي من الظفر بلقب النسخة الحالية من الدوري المغربي لكرة القدم، بعد تفوقه قبل لحظات، على ضيفه الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف واحد بملعب محمد الخامس، بالجولة الأخيرة من الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرجاء المغربي: التتويج بالدوري طقوسه مختلفة عن مواجهة الزمالك.. ونسعى لتشريف الكرة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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