مصادر: كهربا يرغب في السفر مع بعثة الأهلي إلى المغرب رغم الإصابة

كشفت مصادر خاصة أن محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد خضع لأشعة أمس عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر أمام نادي بيراميدز.

وقالت المصادر إن كهربا يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية ويحتاج إلى بضعة أيام من الراحة ولكنه يرغب في السفر مع بعثة الفريق المتوجهة إلى المغرب .

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في الثالثة من عصر غد الي الدار البيضاء على متن طائرة خاصة إستعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي وتضم جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقي بمن فيهم صالح جمعة الذي تغيب عن كل رحلات الفريق الأفريقية في الموسم الحالي.

فيما سيتم إستبعاد رامي ربيعه ومحمود متولي بداعي الإصابة ليلحقا بكريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد الدين سمير للإصابة.

وستضم القائمة كلا من محمد الشناوي الذي سيشارك في التدريبات الجماعية صباح غد ليعلن جاهزيته التامة للمباراة ومعه علي لطفي ومصطفي شوبير واحمد فتحي ومحمد هاني وياسر ابراهيم وايمن اشرف واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه وصالح جمعة ووليد سيلمان واحمد الشيخ وجونيور اجايي ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشه واليو بادجي ومروان محسن، وسيلحق بالبعثة كل من علي معلول وجيرالدو بعد إنتهاء مهامهم مع منتخبات بلادهم.