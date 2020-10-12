بسبب تصعيد أحد الشباب للفريق الأول.. برشلونة يدفع 5 ملايين يورو

تشهد منافسات الموسم الرياضي الجاري، تألق أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة، ما كلف خزينة العملاق الإسباني 5 ملايين يورو تقريبًا.
ونادي إقليم كاتالونيا يعيش أيامًا جيدة تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان، الذي أحدث ثورة شاملة في فريقه، برحيل عدد كبير من نجوم الصف الأول في مقدمتهم سواريز وفيدال، وضم آخرين، أكثر شبابًا وحيوية، إضافة إلى ذلك، منح الهولندي بعضًا من اللاعبين الشباب، فرصة المشاركة، أبرزهم رونالد أراخو.
والنجم الأوروجوياني البالغ من العمر 21 عامًا، ينشط في مركز قلب الدفاع، كما يعد الخيار الثالث في تشكيل كومان، بعد جيرارد بيكيه" بيكيه وكيلمنت لانجليه، متفوقًا على صامويل أومتيتي.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، يتعين على برشلونة دفع 5.2 مليون يورو إلى نادي بوسطن ريفر الأوروجوياني، فريق اللاعب السابق، بعد أن تم تصعيد أراخو إلى الفريق الأول، حيث نص العقد المبرم بين الطرفين، على سداد تلك القيمة كمتغيرات.
الصحيفة أوضحت أن قيد أراخو في قائمة الفريق الأول، رفع قيمة شرطه الجزائي تلقائيًا من 100 مليون يورو إلى 200 مليونًا.
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