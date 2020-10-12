رغم الغيابات.. تشكيل هجومي للزمالك فى مواجهة حرس الحدود اليوم

ومن المقرر أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بالقوة الضاربة فى ظل السعى إلى الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو حسم المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري .
ومن المنتظر أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبدالله جمعة .
خط الوسط : محمد حسن وإسلام جابر ويوسف أوباما .
خط الهجوم : محمد أوناجم وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد .
ويعانى الزمالك من غيابات مؤثرة فى مباراة اليوم أمام حرس الحدود ويأتى على رأسها طارق حامد وفرجانى ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمد عبدالغنى وحازم إمام ومحمد عبدالشافي .
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