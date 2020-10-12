وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلا كبيرا بشأن مستقبل أحمد فتحى فى الموسم الكروى الجديد ، فى ظل ظهور أصوات تشير إلى إمكانية بقاءه مع الأهلى فى الموسم الجديد وعدم الرحيل إلى بيراميدز خاصة بعد مجيىء موسيمانى مديرا فنيا للأهلى خلفا للسويسري رينيه فايلر الذى غادر القلعة الحمراء مطلع أكتوبر الجاري .
ويتمتع أحمد فتحى بعلاقة جيدة مع موسميانى المدير الفنى الجديد للأهلى فى ظل قناعاته التامة بقدرات اللاعب الفنية والخبرات الكبيرة التى يمتكلها ودوره المهم مع الفريق .
وعلم " دوت الخليج " أن هناك شرط قويا وضعه بيراميدز فى عقده مع أحمد فتحى وهو 30 مليون جنيه يتم دفعها من قبل احمد فتحى حال تراجعه عن تنفيذ التعاقد معه ، وكذلك الأمر بالنسبة لبيراميدز حال تراجعه عن التعاقد مع فتحى .
ويتمسك مسئولو بيراميدز بقوة بإتمام التعاقد مع أحمد فتحى خلال الفترة المقبلة فى ظل القناعات التامة بالقدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها اللاعب وقدرته على تحقيق إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 30 مليون جنيه تمنع بقاء أحمد فتحى مع الأهلي وتحسم انتقاله لـ بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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