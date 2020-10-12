في الثالثة عصرا.. المصري يواجه الاتحاد السكندري ببرج العرب

يشهد استاد "برج العرب" بالإسكندرية، في تمام الثالثة عصر اليوم الإثنين، مواجهة قوية بين الاتحاد السكندري والمصري، في المباراة المؤجلة من الأسبوع العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
الفريقان يتساويان في رصيد النقاط ولكل منهما 39 نقطة، وبالتالي فإن الفائز سيرتفع رصيده إلى 42 نقطة، ويتمسك ببصيص الأمل في المنافسة على المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.
الاتحاد بقيادة المدرب طلعت يوسف، لم يحقق الفوز منذ 41 يومًا، وبالتحديد منذ فاز على الإسماعيلي يوم 31 أغسطس الماضي، حيث لعب بعدها 9 مباريات، جمع منها خمس نقاط بالتعادل مع طنطا وإف سي مصر والأهلي والمقاولون وطلائع الجيش، والهزيمة أمام المقاصة وإنبي وبيراميدز وسموحة، لذلك يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات وإنهاء الدوري بشكل جيد.
يدير المباراة الحكم محمد معروف، ويساعده كلًا من عدي عيد ومحمد فاروق، ومعهم أحمد أمين حكمًا رابعًا، وسيد شعبان حكم فيديو، وعمرو عايد حكم مساعد فيديو.
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