كهربا خارج الحسابات.. شوبير يصدم جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد المرتقبة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن محمود عبد المنعم "كهربا" جناح النادي الأهلي، لن يلحق بمباراة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال "شوبير" في برنامجه الإذاعي، إن "كهربا" غادر ملعب مباراة الأمس بين الأهلي وبيراميدز -التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين- بعد شعوره بألم في العضلة الخلفية.
وأضاف: "قد يكون كهربا تعرض لمزق في العضلة، وهو ما يعني غيابه عن مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال"، موضحًا أنه لن يلحق بالمباراة الأولى على الأقل، وقد يمتد غيابه لمواجهة الإياب.
وتعرض محمود كهربا إلى إصابة قوية خلال مشاركته مع الأهلي أمس أمام بيراميدز ولم يستكمل المباراة، وهو ما تسبب في حالة كبيرة من القلق لدى عشاق المارد الأحمر نتيجة الحاجة إلى جهوده خلال مواجهة الوداد المغربي المقبلة .
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