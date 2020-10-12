ميلويفيتش يحدد مصير نجم أهلي جدة خلال 48 ساعة

طلب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لأهلي جدة السعودي، من إدارة ناديه، 48 ساعة فقط حتى يحدد مصير اللاعب الألماني ماركو مارين، سواء ببقائه أو رحيله، وبالتالي البحث عن بديل مناسب له، بحسب صحيفة "الإقتصادية".

وتابعت، الصحيفة أن المدرب الصربي تحدث مع إدارة النادي عن مصير ماركو، ووعدها بالرد عبر تقرير فني عنه خلال يومين فقط.

وكان مارين قد انضم إلى أهلي جدة بداية من الموسم الماضي، قادمًا من ريد ستار بلجراد الصربي.

على جانب آخر، تحاول إدارة الأهلي للوصول إلى اتفاق مع اللاعب البوسني ألفيس ساريتش لفسخ عقده الاحترافي بالتراضي نتيجة عدم الاستفادة من خدماته الفنية والبدنية في الفترة المقبلة بعد إجرائه عملية رباط صليبي.

ويستعد الأهلي السعودي لانطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث سيلتقي بالباطن، الأحد المقبل.