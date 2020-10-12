الرجاء المغربي: جاهزون لإقصاء الزمالك من أبطال إفريقيا ومفاجأة بشأن مشاركة أحداد

كشف سعيد وهبى، المتحدث الرسمى لنادى الرجاء المغربى كواليس تتويج فريقه بلقب الدوري المغربي أمس عقب فوزه على الجيش الملكى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من منافسات المسابقة.





وقال وهبى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير: " أحرزنا بطولة ماراثونية ومن أصعب البطولات فى تاريخنا، كان التشويق والإثارة حاضرين حتى الثوانى الأخيرة مع منافسنا المحترم الوداد".

وأضاف : " كنت هموت وجتلى سكتة قلبية بعد هدف الوداد المغربى وشعرت أن الدورى ضاع، ولكن حماس ورغبة اللاعبين فى التتويج وإمكانيات السلامى مدربهم صنعت الفارق فى الثوانى الأخيرة ".

وعن مواجهة الزمالك قال سعيد وهبى، "الرجاء يحترم ضيفه العريق صاحب التاريخ الطويل، ولكن معنوياتنا مرتفعة ولدينا حماس كبير لتحقيق فوز يعزز فرص صعودنا للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقي".



وأشار إلى أن حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار لفريقه يعانى من وعكة صحية، وقرار مشاركته فى مباراة الزمالك سيكون بفرمان من المدرب، مؤكدا فى الوقت نفسه أن مدافعه بدر بانون مستمر مع الفريق حتى نهاية منافسات البطولة العربية.