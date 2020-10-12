بعد عودة شريف للأهلى.. صفقات هجومية جديدة فى إنبي

واستقر إنبي أيضا على الدخول فى مفاوضات رسمية مع بيراميدز لحسم ضم أحمد على بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الكروى الجاري . ويسعى الفريق البترولى إلى إجراء مجموعة من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري فى ظل السعى إلى تكوين فريق قوى يكون قادرا على المنافسة على المراكز الأولى بمختلف البطولات خلال الموسم الكروى الجديد .

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