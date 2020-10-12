بالأرقام.. تفاصيل انتقال أحمد بيكهام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

وجاء توقيع أحمد بيكهام إلى الأهلى بشكل رسمي بعد أن حصل على الضوء الأخضر من قبل ناديه وادى دجلة بعد أن ضمن الفريق البقاء فى مسابقة الدوري الممتاز بنسبة كبيرة عقب فوزه على أسوان وتعادله أمام الزمالك.
وشهدت الأيام الماضية مفاوضات قوية من قبل الأهلى مع دجلة من أجل الحصول على خدمات بيكهام بعد المستويات المميزة التى قدمها اللاعب، ورضخ دجلة إلى ضغوطات اللاعب والذى تمسك بالعودة من جديد للأهلى والظهور بشكل مميز معه لحجز مكانه فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر خلال السنوات المقبلة.
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