الإنتاج الحربي في مواجهة صعبة أمام إف سي مصر اليوم

يحل الإنتاج الحربى ضيفا على نظيره نادى مصر فى الثالثة عصر اليوم، الإثنين، على ملعب استاد الكلية الحربية فى لقاء مؤجل من الجولة 18 ببطولة الدورى المصرى.

ويدخل نادى مصر اللقاء وهو فى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من31 مباراة، فاز فى 3 وتعادل فى 12 وخسر 16 مواجهة، بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 37 نقطة، جمعها من 31 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء.

ويسعى نادى مصر بقيادة مدربه طارق عبدالله إلى اللعب بقوة حتى يعبر كل لاعب عن نفسه بعد ضمان الهبوط رسميا، وترك ذكرى طيبة بمبارياتهم الأخيرة بالدورى الممتاز.

أما الإنتاج الحربى بقيادة مدربه مختار مختار فيخوض مواجهة اليوم من أجل استعادة الانتصارات الغائبة بعد ضمان البقاء رسميا فى الدورى والهروب من دوامة الهبوط.

وطالب مختار مختار لاعبيه بضرورة الفوز وحصد نقاط المباراة من أجل تحسين مركز الفريق فى المسابقة.

وخسر نادى مصر مواجهته الأخيرة أمام بيراميدز بنتيجة 0/1، وخسر الإنتاج الحربى أمام الإسماعيلى بنفس النتيجة.