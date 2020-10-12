استعدادا لنصف نهائي الكونفدرالية.. بيراميدز يطير إلى المغرب الخميس المقبل

تسافر بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في الثالثة عصر الخميس المقبل إلى مدينة كازبلانكا المغربية استعدادا لخوض المباريات النهائية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويلتقي بيراميدز يوم ٢٠ أكتوبر الجاري مع نظيره حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وفي حال تأهله سيخوض المباراة النهائية يوم ٢٥ أكتوبر بملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط العاصمة.
وأوضح الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، لنادي بيراميدز أن البعثة ستسافر إلى المغرب بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، في إطار توفير كل سبل الراحة للاعبين من أجل تحقيق اللقب الغالي.
وشدد على أن الفريق سيصل إلى الرباط في السابعة مساء، ليتوجه مباشرة إلى فندق إقامته بالدار البيضاء على أن يخوض تدريباته اليومية استعدادا لخوض المباراة المحدد إقامتها يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر.
وكشف المدير الرياضي، عن سفر شريف جمال مدير العلاقات العامة، ومحمد طاهر، إداري الفريق، ومعهما الشيف الخاص بالبعثة غدا، الثلاثاء، قبل سفر البعثة بيومين لتجهيز كافة الأمور والاستقبال والإقامة لتوفير جو الراحة للاعبين والجهاز الفني.
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