سبب غريب يمنع الأهلي والزمالك من السفر على متن طائرة واحدة للمغرب

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أذاعة أون سبورت إف إم : "سألنا قالوا أن هذا الامر ضد السلامة الجوية، ومستحيل أن يسافر الفريقان المتنافسان على طائرة واحدة" وواصل: " الزمن غير الزمن كان ممكن يحصل زمان وأتذكر عودة تامر عبد الحميد على طائرة الأهلى من جنوب أفريقيا بعد مباراة السوبر التى خسرناها أمام الزمالك ولاقى ترحيبا كبيرا من لاعبى الأهلى".

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب عدم ذهاب الأهلي والزمالك إلى المغرب على نفس الطائرة رغم سفرهم في نفس التوقيت تقريبا لمواجهة الرجاء والوداد بالدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي تعادل مع بيراميدز سليبا في الدوري المصري الممتاز ليعطي فرصة للزمالك لاقتناص المركز الثاني وضمان المشاركة الإفريقية الموسم المقبل.