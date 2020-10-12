سبب غريب يمنع الأهلي والزمالك من السفر على متن طائرة واحدة للمغرب

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أذاعة أون سبورت إف إم : "سألنا قالوا أن هذا الامر ضد السلامة الجوية، ومستحيل أن يسافر الفريقان المتنافسان على طائرة واحدة"
وواصل: " الزمن غير الزمن كان ممكن يحصل زمان وأتذكر عودة تامر عبد الحميد على طائرة الأهلى من جنوب أفريقيا بعد مباراة السوبر التى خسرناها أمام الزمالك ولاقى ترحيبا كبيرا من لاعبى الأهلى".
يذكر أن الأهلي تعادل مع بيراميدز سليبا في الدوري المصري الممتاز ليعطي فرصة للزمالك لاقتناص المركز الثاني وضمان المشاركة الإفريقية الموسم المقبل.
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» موعد مواجهتي الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي، والزمالك المصري والرجاء الرياضي المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء في الخطاب الرسمي الذي أرسله «الكاف» إلى الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية فإن الأهلي سيلتقي مع الوداد الرياضي المغربي يوم 17 أكتوبر المقبل في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، وسيستضيف الرجاء الرياضي نظيره الزمالك المصري يوم 18 أكتوبر.
فيما تقام مباراة العودة بين الأهلي والوداد يوم 23 أكتوبر المقبل في مصر وتحديدًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل يوم من مواجهة العودة بين الزمالك والرجاء الرياضي يوم 24 أكتوبر على نفس الاستاد.
فيما تقام المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم 6 نوفمبر المقبل على أن يحدد الملعب في وقت لاحق
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