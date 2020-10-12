وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تأبين اللواء أحمد فولي باللجنة الأولمبية

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل تأبين اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي، الذي يقام في القاعة الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية فى السابعة مساء غد الثلاثاء الثالث عشر من أكتوبر.
وصرح صبحي بأن الراحل العظيم قدم لوطنه الكثير وشريك نجاح في انجازات الرياضة المصرية وبصمته واضحة في الارتقاء برياضة التايكوندو على المستوى المصري والقاري والعالمي.
ويعتبر الفولي أحد أهم رموز الرياضة المصرية بإنجازاته التي سطرها وقد شغل العديد من المناصب الرياضية الهامة، وقبل أن يشغل منصبي نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي، رأس الفولي الاتحاد المصري للتايكوندو ونادي الزهور الرياضي واتحاد الاتحادات الأفريقية كما شغل منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
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