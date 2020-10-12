موسيماني يفاجئ لاعبي الأهلي.. والشناوي يعلن جاهزيته لموقعة الوداد

فاجأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه قبل بدء المران اليوم.

وعقد موسيمانى جلسة مطولة مع لاعبيه شرح فيها العديد من الأمور من بينها مستوى الفريق خلال مواجهة بيراميدز.

كما تحدث موسيماني عن مباراة الوداد البيضاوي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاجأ موسيماني لاعبيه عقب المحاضرة باستاد التتش بإلغاء المران تجنبًا للإرهاق على أن يكون المران الأخير صباح غد ثم تغادر البعثة عبر طائرة خاصة في الثالثة عصرًا الي الدار البيضاء.

وقاد ميشيل يانكون مرانا لحراس المرمى شارك فيه محمد الشناوي بصورة كاملة لأول مرة منذ إصابته وبات جاهزًا لخوض المباراة.

فيما أكد مصدر من داخل الفريق أن محمود كهربا لن يلحق بمواجهة الوداد البيضاوي ولكنه ربما يسافر مع الفريق بعد ان تم إنهاء كل أوراق السفر.