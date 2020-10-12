فاجأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه قبل بدء المران اليوم.
وعقد موسيمانى جلسة مطولة مع لاعبيه شرح فيها العديد من الأمور من بينها مستوى الفريق خلال مواجهة بيراميدز.
كما تحدث موسيماني عن مباراة الوداد البيضاوي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وفاجأ موسيماني لاعبيه عقب المحاضرة باستاد التتش بإلغاء المران تجنبًا للإرهاق على أن يكون المران الأخير صباح غد ثم تغادر البعثة عبر طائرة خاصة في الثالثة عصرًا الي الدار البيضاء.
وقاد ميشيل يانكون مرانا لحراس المرمى شارك فيه محمد الشناوي بصورة كاملة لأول مرة منذ إصابته وبات جاهزًا لخوض المباراة.
فيما أكد مصدر من داخل الفريق أن محمود كهربا لن يلحق بمواجهة الوداد البيضاوي ولكنه ربما يسافر مع الفريق بعد ان تم إنهاء كل أوراق السفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني يفاجئ لاعبي الأهلي.. والشناوي يعلن جاهزيته لموقعة الوداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.