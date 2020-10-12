بديل كريستيانو.. هازارد صفقة كلفت ريال مدريد الكثير ولم تعط إلا القليل

يبدو أن صفقة البيلجيكي إيدن هازارد لم تؤت ثمارها مع ريال مدريد حتى الآن من حيث المستوى الفني والمستوى المادي في حالة إعادة البيع بعد أن كان البديل الأقرب لكريستيانو رونالدو.

وانضم هازارد صاحب الـ 30 عامًا إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي، قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده، مقابل 160 مليون يورو، لكنه غاب في الكثير من المباريات بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فبعد 14 شهرًا من وصوله إلى سانتياجو برنابيو، لم تقدم أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد أي مردود يذكر، وذلك بعد تعرضه لـ7 إصابات.

ولم يتمكن هازارد من اللعب إلا في 22 مباراة من أصل 55 خاضها لعبها الفريق الملكي حتى الآن.

وبمعنى آخر، لعب هازارد 40% فقط من المباريات، وكان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ لولا توقف المسابقات؛ بسبب وباء فيروس كورونا.

وغاب هازارد عن الريال لمدة 243 يومًا بسبب الإصابات، إلى جانب مشاكل الوزن الزائد التي واجهها قبل بداية الموسم مع الميرينجي.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة هازارد تراجعت بشكل كبير، حيث وصل سعره إلى 60 مليون يورو، أي أقل بنحو 100 مليون يورو، عما دفعه الريال لضمه.