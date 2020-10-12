الكاف يعلن قائمة أولية لحكام نصف نهائي أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، عن قائمة تضم 17 حكمًا للساحة و16 حكمًا مساعدًا للدخول فى معسكر إعدادى استعدادا لخوض منافسات نصف نهائى بطولتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.
وقال كاف عبر موقعه الرسمي إن الدورة التى تستمر خمسة أيام تستهدف قياس جاهزية الحكام لما تبقى من المسابقات بعد فترة توقف دامت ستة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك تعزيز قدراتهم قبل المراحل الحاسمة لمسابقات الأندية القارية.
وأوضح إيدى ماييه مدير لجنة الحكام بالكاف للموقع الرسمي، "نحن سعداء للغاية بعودة كرة القدم بعد شهور عديدة من التوقف بسبب الجائحة. تنظيم هذه الدورة أمر مهم للغاية فى هذا الصدد من أجل إعداد الحكام للمسابقات. المباريات المتبقية حاسمة ويجب أن يكون الحكام فى أفضل حال، بدنيا وذهنيا ونفسيا."
تابع ماييه: "من خلال هذه الدورة سنقوم بتعيين حكام المباريات المقبلة (نصف النهائى والنهائي). سيسافرون من القاهرة إلى أماكن المباريات بينما يواصلون اتباع البروتوكولات الصحية."
وضمت قائمة الحكام المرشحين لإدارة نصف نهائي أبطال إفريقيا والكونفيدرالية والمباراة النهائية أيضا الآتي :
أليوم أليوم (الكاميرون) و مصطفى غربال (الجزائر) و باكارى جاساما (جامبيا) وإريك أوتوجو كاستان (الجابون) وفيكتور جوميز (جنوب إفريقيا)
و بيرنارد كاميل (سيشل) و باملاك تيسيما (إثيوبيا) و جان جاك نجامبو ندالا (الكونغو الديمقراطية) و رضوان جيد (المغرب) و جيانى سيكازوى (زامبيا) و ماجيتى نداى (السنغال) و جوشوا بوندو (بوتسوانا) و عيسى سى (السنغال) و باسيفيك ندابيهاوينيمانا (بوتسوانا) و بيتر كاماكو (كينيا)
وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و 18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا فى 6 نوفمبر المقبل .
بينما يتلقى نهضة بركان المغربي مع حسنية أغادير 19 أكتوبر الجاري بنصف نهائى الكونفيدرالية ، على أن يلعب بيراميدز مع هورويا الغينى 20 أكتوبر بالمغرب.
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