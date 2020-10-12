الرياضة

بطاقة الدوري الممتاز للصعيد.. حسم التأهل بين البنك الأهلي والألومنيوم وبني سويف

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تقام اليوم منافسات الجولة الـ 22 والاخيرة من مسابقات دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد والتى تشهد صراع شرس بين الثلاثي البنك الاهلي والالومنيوم وبني سويف لخطف أول بطاقة للتأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل 2020-2021 . 

ويواجه فريق البنك الأهلي منافسه بترول اسيوط ولا بديل عن الفوز للصعود لدورى الممتاز وفي حال تعادل البنك الأهلي وتعادل الألومنيوم وفوز بنى سويف يصعد البنك الأهلي طبقا للمواجهات المباشرة .

وفي حال خسارة أوتعادل البنك مع خسارة أوتعادل الألومنيوم مع خسارة أوتعادل بنى سويف يصعد البنك الأهلي .

وتقام في تمام الساعة الثالثة عصر مواجهات كالتالي :

سوهاج - الألومنيوم 

المنيا - شبان مسلمين قنا 

بني سويف - طهطا  

بترول اسيوط - البنك الاهلي 

الإعلاميين - تليفونات بني سويف 

ديروط - الفيوم 

ترتيب المجموعة الاولى

1- البنك الأهلي43 نقطة

2-الألومنيوم42 نقطة

3-بنى سويف41 نقطة

4- شبان قنا35 نقطة

5- بترول أسيوط 32نقطة

6- المنيا 29 نقطة

 7-سوهاج 27نقطة

8- تليفونات بنى سويف 27نقطة 

9- الإعلاميين 22نقطة

10-الفيوم21 نقطة

11-طهطا 13نقطة

12-ديروط 12نقطة

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