ويواجه فريق البنك الأهلي منافسه بترول اسيوط ولا بديل عن الفوز للصعود لدورى الممتاز وفي حال تعادل البنك الأهلي وتعادل الألومنيوم وفوز بنى سويف يصعد البنك الأهلي طبقا للمواجهات المباشرة .
وفي حال خسارة أوتعادل البنك مع خسارة أوتعادل الألومنيوم مع خسارة أوتعادل بنى سويف يصعد البنك الأهلي .
وتقام في تمام الساعة الثالثة عصر مواجهات كالتالي :
سوهاج - الألومنيوم
المنيا - شبان مسلمين قنا
بني سويف - طهطا
بترول اسيوط - البنك الاهلي
الإعلاميين - تليفونات بني سويف
ديروط - الفيوم
ترتيب المجموعة الاولى
1- البنك الأهلي43 نقطة
2-الألومنيوم42 نقطة
3-بنى سويف41 نقطة
4- شبان قنا35 نقطة
5- بترول أسيوط 32نقطة
6- المنيا 29 نقطة
7-سوهاج 27نقطة
8- تليفونات بنى سويف 27نقطة
9- الإعلاميين 22نقطة
10-الفيوم21 نقطة
11-طهطا 13نقطة
12-ديروط 12نقطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطاقة الدوري الممتاز للصعيد.. حسم التأهل بين البنك الأهلي والألومنيوم وبني سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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