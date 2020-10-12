بطاقة الدوري الممتاز للصعيد.. حسم التأهل بين البنك الأهلي والألومنيوم وبني سويف

تقام اليوم منافسات الجولة الـ 22 والاخيرة من مسابقات دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد والتى تشهد صراع شرس بين الثلاثي البنك الاهلي والالومنيوم وبني سويف لخطف أول بطاقة للتأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل 2020-2021 .

ويواجه فريق البنك الأهلي منافسه بترول اسيوط ولا بديل عن الفوز للصعود لدورى الممتاز وفي حال تعادل البنك الأهلي وتعادل الألومنيوم وفوز بنى سويف يصعد البنك الأهلي طبقا للمواجهات المباشرة .

وفي حال خسارة أوتعادل البنك مع خسارة أوتعادل الألومنيوم مع خسارة أوتعادل بنى سويف يصعد البنك الأهلي .

وتقام في تمام الساعة الثالثة عصر مواجهات كالتالي :

سوهاج - الألومنيوم المنيا - شبان مسلمين قنا بني سويف - طهطا بترول اسيوط - البنك الاهلي الإعلاميين - تليفونات بني سويف ديروط - الفيوم