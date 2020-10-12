ناصر ماهر يوقع لبيراميدز ومصيره بـ يد الأهلي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن ناصر ماهر وقع عقودا مبدئية لنادي بيراميدز، وفي انتظار قرار النادي الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "هناك لاعبين معارين يرغبون في الرحيل عن الأهلي حال عدم وجود مكان لهم ضمن قائمة الفريق الأحمر".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين سيرفضون مبدأ الخروج للإعارة، لن يكون أمام الأهلي حلول سوى الاستغناء عنهم، وعدم تسجيلهم في القائمة المحلية".

وأكمل:" في حالة رغبة الأهلي لإعادة ناصر ماهر سيتم قيده، أما الاتجاه نحو إعارته قد يرفضه اللاعب وبالتالي يرحل عن صفوف الفريق الأحمر وينتقل إلى بيراميدز".

وواصل عمر ربيع: "في حالة قيد ناصر ماهر بالأهلي، سوف يستعيد العقود التي وقعها مع نادي بيراميدز".

وأتم: "هناك جلسة ستجمع موسيماني مع لجنة التخطيط، لحسم ملف المعارين".