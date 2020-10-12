فريق زمالك ٢٠٠٣ يهزم شباب الجزيرة بثلاثية وديا

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣ وديا على نظيره شباب الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف. يأتي هذا في إطار الاستعداد للموسم الجديد ببطولة الجمهورية. وأحرز أهداف الزمالك في المباراة كلا من مازن عادل وأحمد محمود وعبدالرحمن الفيومي. ويقود الفريق فنيا سامح اسماعيل ، ويساعده سامي عبد الحليم ومنتصر الجدي، ومحمد عبد الرحيم "ميشو" مدير اداري للفريق ، ومدرب حراس أيمن الطويل ، و خالد عبد الرسول علاج طبيعي. ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره حرس الحدود، حيث يحل ضيفا عليه في تمام الثامنة مساءً، باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من الدوري الممتاز.

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