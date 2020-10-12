للمرة الـ 12 في تاريخه.. الرجاء يخطف لقب الدوري المغربي

تمكن نادي الرجاء البيضاوي المغربي من التتويج بلقب الدوري المغربي للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد التغلب على الجيش الملكي في الجولة الأخيرة بهدفين لهدف.

وكان الوداد يمني النفس بتلقي هدية من الجيش، إلا أن ما حدث قبل 10 سنوات لم يتكرر، لينهي الفريق مواجهة الفتح بفوز معنوي (2-1)، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

وفي خلال السطور التالية نستعرض أبرز أسباب فوز الرجاء بالدوري المغربي

هدية الجيش الملكي التي قدمها لفريق الوداد قبل 10 مواسم، في آخر جولة ليمنحه لقب الدوري بعد إسقاط الرجاء، كانت قريبة جدا لتتكرر، بعدما فرض تقدمه أمام المنافس لساعة كاملة، قبل أن يفرض عبد الإله الحافيظي نفسه نجما للسهرة بثنائية تاريخة منحت فريقه اللقب.

وجرد الجيش الملكي الوداد من اللقب، علما بأنه جرد الرجاء البيضاوي في مناسبتين خلال آخر جولة بالدوري في وقت سابق، لكنه لم يوفق في الثالثة التي تمناها أنصار الجيش ومعهم الوداديون.

شهدت الجولة الأخيرة العديد من التقلبات، فقد كان الوداد بطلا عقب نهاية الجولة الأولى للمباريات الثلاث، بعد تعادله أمام الفتح، وخسارة الرجاء على ملعبه من الجيش، وانتصار بركان في آسفي.

يعد عبد الإله الحافيظي واحد من أهم نجوم السهرة ونهاية الموسم، فقد سجل هدف الانتصار للرجاء في الجولة ما قبل الأخيرة أمام أوليمبيك خريبكة.

كما عاد الحافيظي ليسجل في آخر جولة ثنائية التتويج، وهو الذي غاب لعام كامل بسبب قطع في الرباط الصليبي، في لقاء السوبر أمام الترجي التونسي في الدوحة، ليعود بقوة وبعدها ساعد ناديه قاريا وفي مسابقة الدوري في جولات الحسم.

وكان مجلس إدارة الرجاء قد كافأ الحافيظي بتمديد عقده لـ3 مواسم مقبلة، بشروط مالية محترمة، تقديرا لدوره وقيمته ومكانته الكبيرة داخل المجموعة، كما أكدها خلال آخر الجولات.

وفرضت الجولة الأخيرة المنطق، الذي احترم احتلال الغريمين المركزين الأول والوصيف، حيث عاد الوداد في مشهد معكوس لما حدث الموسم المنصرم، ليمثل الناديان الكرة المغربية في النسخة المقبلة لدوري الأبطال.

كما فرض نهضة بركان احترامه على الجميع، باحتلال المركز الثالث بعد منافسة شرسة على الدرع لآخر دقائق الموسم.

ويعد الموسم الحالي الأطول على الاطلاق في تاريخ الكرة المغربية، بعدما تجاوز عاما وشهرين، بسبب تداعيات كورونا، مع تسجيل إثارة وصراعات وجدل فاق كل التوقعات.