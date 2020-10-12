استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري.. تراوري وكانون ينضمان لبعثة بيراميدز في المغرب

تقرر أن ينضم الثنائي الدولي، البوركيني إيريك تراوري والإيفواري ولفريد كانون لبعثة فريق نادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء، مع وصول البعثة استعدادا لخوض المباريات النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويلتقي بيراميدز مع نظيره حوريا كوناكري الغيني يوم ٢٠ أكتوبر الجاري بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، بنصف نهائي الكونفدرالية، وحال تأهل سيخوض النهائي بملعب مولاي عبد الله بالرباط يوم ٢٥ من نفس الشهر.
وقال محمد صلاح مدير الفريق،إن كانون سيلتحق ببعثة بيراميدز في الدار البيضاء قادما من بلجيكا بعد انتهاء معسكر منتخب كوت ديفوار، فيما ينضم تراوري من المغرب التي يتواجد بها بصحبة منتخب بلاده.
وينهي الثنائي الدولي ارتباطهما مع منتخبي بلادهما، بمباراتين وديتين دوليتين حيث يلتقي منتخب الأفيال مع اليابان، في حين يلتقي بوركينا فاسو بنظيره منتخب مدغشقر بمدينة الجديدة في المغرب.
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