وزير الشباب يلتقي ممثلي اليونيسف في مصر ويتفقد معرضًا لمنتجات برنامج مشواري

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، السيد تيد شيبان المدير الأقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة اليونيسف والسيد جيريمي هوبكنز ممثل المنظمة بمصر، لبحث آفاق التعاون بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة المقبلة، بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وأشرف البجرمي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وتفقد الدكتور أشرف صبحي رفقه ممثلي اليونيسف معرضًا للمنتجات اليدوية لبرنامج مشواري بالقاهرة، أعقبه إستعراض النماذج الناحجة بالبرنامج الذي تنفذه المشروعات وتدريب الشباب بالوزارة بالتعاون لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والذي يعمل علي تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل وتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب.

وأكد وزير الشباب خلال استقباله لوفد اليونيسف تسهيل وضع الخطط الاستراتيجية للتوصل إلى تحقيق الأهداف العامة لتقوية البرنامج، مشيرًا إلى أن برنامج "مشوارى يتفق مع محور بناء الإنسان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب الأخير، مع ضرورة الاهتمام بالتسويق الجيد للمنتجات داخليًا وخارجيًا بالإطلاع وزيارة معرض تراثنا الذي يضم مجموعة من منتجات الحرف والصناعات اليدوية الوطنية والترويج للصناعات اليدوية والحرفية الوطنية.

واستعرض وزير الشباب جهود الدولة لتنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية من خلال جامعة أسلسكا بهدف اتاحة فرص اكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة ، بالإضافة إلي دور الأكاديمية الوطنية للتدريب ، واستعرض أيضًا نماذج من الدراجات التي تتيحها الوزارة للشباب والماراثونات التي تنفذها بمختلف المحافظات، ووجه بدراسة إمكانية تحويل برنامج مشواري لريادة أعمال مع دراسة وجود شركة وطنية تختص بالمنتجات والحرف اليدوية.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف إلي أهمية أنشطة برنامج مشواري المنفذة تحت رعاية الوزارة على مستوى إحدى عشر محافظة، مشيدًا بسعى للتكامل فى المشروعات والاستثمار فى العنصر البشرى وتهيئة بيئة داعمة له.

وعرض شباب مشواري قصص نجاحتهم التي حُققت منذ بداية إنضمامهم لبرنامج مشواري التي تنفذه الوزارة في محافظات الجمهورية ، وكيف إلتحقوا وعرفوا وإستفادوا منه.

ويعمل برنامج مشواري علي تنمية مهارات الحياتية مثل مهارات مثل الاتصال، وتحديد الأهداف، والتفكير الابتكاري، ومهارات التوظيف مثل كتابة السيرة الذاتية ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، ومهارات إنشاء المشروعات الصغيرة للشباب ، بالإضافة إلي مراكز خدمة المشورة المهنية للشباب.