مؤسسة الزبير وبالتعاون مع اللجنة العمانية للشطرنج تقيم النسخة الثانية من بطولة الأندية للفئات العمرية

في إطار تبنيها لمناشط اللجنة العمانية

تختتم يوم الخميس القادم منافسات بطولة الأندية للفئات العمرية للشطرنج في نسختها الثانية والتي تنظمها اللجنة العمانية للشطرنج بالتعاون مع مؤسسة الزبير، حيث يأتي تنظيمها هذه السنة إلكترونيا وذلك بسبب جائحة كوفيد-19 حيث تقام حاليا منافسات المرحلة النهائية خلال الفترة من 12 -15 أكتوبر الحالي ولقد تم تنفيذ هذه البطولة هذا العام إلكترونياً وذلك من خلال مراقبة اللاعبين عبر منصة Zoom بمحددات فنية وإدارية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي وتم تنفيذه لأول مرة في السلطنة ، وقامت اللجنة قبل تنفيذ البطولة باعتماد بعض التجارب العملية قبل التنفيذ وذلك للوقوف على بعض الجوانب الادارية والفنية ان وجدت وايجاد الحلول المناسبة لها. ولقد أشرف على هذه البطولة فنياً نخبة من الحكام الدوليين والوطنيين من الجنسين بإشراف من الحكم الدولي مسلم الوضاحي ومساعده الحكم الدولي حمدان الهنائي، حيث سيدير ويشارك في البطولة ايضاً نخبة من الحكام المحليين والمنظمين الرسميين والذين تم اعتمادهم مؤخراً من قبل الاتحاد الدولي. وتسعى اللجنة خلال هذه الفترة الى تأهيلهم وتدريبهم لادارة مختلف البطولات الرسمية المحلية منها والدولية كما سيتم مراقبة جميع اللاعبين عبر منصة Zoom، وذلك عبر مشاركة الكاميرا والصوت والشاشة وهو ذات النظام المعتمد حالياً للبطولات الدولية من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE.

وتأتي هذه البطولة في إطار التعاون القائم بين اللجنة العمانية للشطرنج ومؤسسة الزبير من أجل نشر هذه اللعبة بين افراد المجتمع وإعداد جيل من الشباب المجيدين لهذه اللعبة في مختلف المراحل السنية. ولقد أقيمت هذه البطولة إلكترونيا بسبب جائحة كوفيد-19 إضافة إلى سعي اللجنة من خلال التعاون مع مؤسسة الزبير لمواصلة تحقيق النتائج المشرفة من هذه الشراكة.

وتهدف اللجنة من خلال إقامة البطولة إلى تفعيل نشاط الأندية في لعبة الشطرنج والارتقاء بالمستويات الفنية للاعبين المحليين وخاصة فئة العموم والتي تشهد تنافساً فنياً قوياً بين أندية السلطنة في كرنفال شطرنجي سنوي يسعى فيه اللاعبون إلى رفع مستوياتهم الفنية والحصول على مراكز متقدمة في التصنيف الدولي إضافة إلى الاحتكاك وكسب الخبرات والعمل على كسب ثقة الأجهزة الفنية للمنتخب والتحضير للتنافس على شرف تمثيل السلطنة في الملتقيات الدولية القادمة .

ولقد انطلقت النسخة الثانية من هذه البطولة بمشاركة 16 فريقا يمثلون 14 ناديا بمجموع 80 لاعبا ناشئا تحت 16 سنة، ولقد تم توزيع هذه الفرق الى 3 مجموعات يصعد منها 10 فرق في المرحلة الثانية . حيث ضمت المجموعة الأولى أندية عبري ، البشائر أزرق ، صلالة ب ، الشباب ، صحم . والمجموعة الثانية أسفرت عن تواجد أندية البشائر أبيض ، الرستاق ، السويق ، السلام ، مدحاء ، نزوى. بينما ضمت المجموعة الثالثة والأخيرة كلا من أندية صلالة أ ، صحار ، نادي عُمان ، الخابورة ، أهلي سداب .ولقد شارك في هذه البطولة كل الاعمار والفئات دون 16 سنة وبعدد 5 لاعبين، مع فرصة لتشكيل فرق من الاناث اذا ما رغبت الاندية في ذلك مع إلزامية وجود لاعبة في كل فريق مشارك .

علماً أنه ستطبق في البطولتين لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للشطرنج الكلاسيك، ويتم تنظيم اللاعبين بواسطة برنامج سويس مانجر ، حيث تم لعب البطولتين بمرحلتي التصفيات والنهائيات عن طريق المجموعات وذلك وفق النظام السويسري ، وحددت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى إلى جانب الميداليات الملونة.

قال فيصل المنذري مديرالاتصالات التجارية بمؤسسة الزبير: ” لقد حققت الشراكة بين مؤسسة الزبير واللجنة العمانية للشطرنج العديد من الأهداف التي تم التخطيط لها، ومن أهمها إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في خدمة المجتمع المحلي ونشر لعبة الشطرنج في مختلف محافظات ومناطق السلطنة إضافة إلى المشاركة في المسابقات المحلية والخارجية. واشار إننا نسعى من خلال إقامة هذه البطولة في ظل جائحة كوفيد-19 إلى المحافظة على النتائج التي حققتها هذه الشراكة والتي استمرت أكثر من ثلاث سنوات وذلك من خلال إقامة المسابقات و البطولات لمختلف منتسبي هذه اللعبة هذا بالاضافة إلى إقامة معسكرات تدريبية وبطولات في مراكز الزبير للشطرج في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.مشيرا بأن حجم الإقبال من قبل الأندية للمشاركة في هذه البطولة يأتي في إطار النجاحات التي حققتها هذه الشراكة، حيث يأتي هذا ضمن استراتيجية المؤسسة في تحقيق أهداف وخطط اللجنة العمانية للشطرنج.

وقد أعرب أحمد بن درويش البلوشي رئيس اللجنة العُمانية للشطرنج عن تقديره وشكره للأندية لتجاوبها ومبادرتها في المشاركة بالبطولتين وهذا دليل بالغ على مدى انتشار رياضة الشطرنج في النادي والمجتمع بشكل عام ، كذلك الاهتمام الكبير من قبل الفتيات والفئات العمرية للمشاركة في البطولة وسعيهم لتطوير مستوياتهم الفنية رغم الظروف الحالية ، وأضاف: بأن هذه البطولة تعد من البطولات الرسمية التي دأبت اللجنة على تنفيذها سنوياً والتي تسعى اللجنة من خلالها لتأهيل وتطوير مستويات اللاعبين وضمان استمرارية التدريب والمشاركة سواء من قبل اللاعبين أو الأندية المحلية من أجل نشر رياضة الشطرنج لديها واحتضان أكبر عدد من الممارسين من مختلف الفئات والاعمار السنية .