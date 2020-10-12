عطفا على القرارات الأخيرة الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، و جاء ضمن هذه القرارات منع الحركة وإغلاق جميع الاماكن العامة من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة اعتبارا من أمس الأول وحتى يوم السبت 24 أكتوبر الحالي ، ققد قررت رابطة الدوري العماني تعديل مواعيد انطلاق مباريات الإسبوع ( 24 ) لدوري الاضواء ، حيث ستبدأ المباريات عند الساعة الرابعة عصرا بدلا من الساعة السابعة مساء ، مع التأكيد على أنه في حالة تمديد فترة منع الحركة بعد التاريخ المحدد ، فإن التعديل الحالي سيستمر على توقيت المباريات خلال الجولات المتبقية ، أما إذا اكتفت اللجنة بالمدة المحددة أعلاه ، فإن مباريات الجولتين ( 25 ، 26 ) ستكونان في نفس التوقيت السابق .
الجدير بالذكر، أن ( الوطن الرياضي ) أشار إلى هذه الجزئية في عدد الأمس ، ونوّه بضرورة إجراء تعديل مبكر على منافسات الجولة ( 24 ) حتى تكون الاجهزة الفنية على دراية تامة وبالتالي تغيير مواعيد التدريبات اليومية .
لقاءات الجولة المعدّلة
ستقام ( 7 ) مباريات ضمن منافسات الجولة (24) لدوري الاضواء يوم الجمعه 23 أكتوبر الحالي ، حيث يلعب الرستاق مع النصر على ساحة مجمع الرستاق ، وبهلاء مع مرباط على ساحة مجمع نزوى ، نادي عمان يلاقي السيب باستاد الشرطة ، والنهضة مع فنجاء بمجمع البريمي ، وظفار مع مسقط باستاد السعادة ، السويق يلاقي العروبة باستاد السيب ، صحار مع صحم بمجمع صحار ، وستقام جميع هذه المباريات بتمام الساعة الرابعة عصرا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابطة الدوري العماني تغير توقيت مباريات الجولة 24 لدوري الأضواء إلى الرابعة عصرا تعاطيا مع قرار منع الحركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.