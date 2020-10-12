عبدالله الرواحي يطمح إلى منصة تتويج جديدة في رالي قبرص الدولي

في الرياضة 12 أكتوبر,2020

يسعى للاحتفاظ بالمركز الثاني ببطولة الشرق الأوسط

يسعى المتسابق عبدالله الرواحي إلى تسجيل نتيجة تؤهله لمواصلة الاحتفاظ بالمركز الثاني في ترتيب السائقين ببطولة الشرق الأوسط للراليات، عندما تستضيف قبرص الجولة الثانية من البطولة خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الحالي بمشاركة متصدر الترتيب العام للبطولة القطري ناصر العطية والذي يأتي إلى هذا الرالي منتشياً بتتويجه بالمركز الأول في رالي الأندلس الإسباني ضمن بطولة الراليات الصحراوية.

متسابقنا عبدالله الرواحي كان قد أعد العدة للدخول في منافسات الجولتين الثانية والثالثة من البطولة في قطر والاردن خلال الفترة الماضية ، لكن تداعيات فيروس كورونا أدت إلى إلغاء الراليين في قطر والأردن ، بينما احتفظت قبرص بحق الاستضافة بعد وعودها باتباع كافة الإجراءات التي تؤدي لسلامة المنظمين والجماهير والمتسابقين.

رالي قبرص الذي ينظم للمرة الـ 49 يتكون من 6 مراحل في اليوم الاول و 4 مراحل في اليوم الثاني وتختتم المنافسات بإجراء مرحلة استعراضية خاصة بالجماهير ولمسافة حوالي 4 كيلومترات في ميدان مخصص لذلك، ويمتد الرالي لمسافة 513 كيلومترا منها حوالي 181 كيلومترا مراحل خاصة بالسرعة ، وتنطلق مراسم افتتاح الرالي في يوم الجمعة القادم من وسط مدينة نيقوسيا.

و تنطلق أولى مراحل الرالي يوم السبت والمسماة مرحلة اغيوس ايبافينس ولمسافة 18 كيلومترا بين ربوع الطبيعة والجبال في قبرص ومتوقع أن تشهد منافسة قوية ومحتدمة بين المتسابقين الأوروبيين وأبطال راليات الشرق الاوسط كون رالي قبرص تدمج فيها منافسات رالي الشرق الاوسط وبطولة أوروبا للراليات، تليها المرحلة الثانية والمسماة مرحلة زاليتوس ولمسافة حوالي 20 كيلو مترا ،أما ثالث مراحل الرالي ستكون في اسينيو ولمسافة 15 كيلو مترا ، وسوف تعاد هذه المراحل مرتين وتفصل بينهما فترة صيانة.

أما اليوم الثاني فيشهد إقامة المرحلة السابعة في ليفكارا ولمسافة 21 كيلو مترا تليها المرحلة الثامنة في انالينوتس ولمسافة مايقارب 14 كيلو مترا حيث سيتم إعادة هاتين المرحلتين لمرتين وتختتم البطولة بإقامة المرحلة الاستعراضية ومن ثم تقام مراسم الاحتفال بتتويج الأبطال.

وقد أكد عبدالله الرواحي أن المهمة ليست بالسهلة وخصوصاً مع وجود عدد كبير من المتسابقين من الشرق الأوسط وأوروبا من بينهم ناصر صالح العطية وناصر خليفة وبعض السائقين الآخرين ، لكنه مفعم بحيوية الشباب وسيحاول جاهداً مع ملاحه الأردني عطا الحمود الوصول ضمن الأوائل في البطولة ، حيث إن قرار إلغاء راليات قطر والأردن أثر بالسلب على أداء المتسابقين بسبب غياب المشاركات أثناء فترة توقف الراليات والبطولات بسبب جائحة كورونا.وقال ” رحلة الوصول لقبرص كانت طويلة نوعاً ما بسبب إغلاق الأجواء في بعض الدول ، لكن دعنا نكون متفائلين وسوف نعمل من أجل انتصار جديد نعود به إلى السلطنة في خضم هذه التوقفات”.

