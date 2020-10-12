منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات يعود غدا للتجمع لمعسكره الداخلي الثاني ببوشر

استعدادا للمشاركة في كأس آسيا بالكويت

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يعود غدا منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات للتجمع من جديد لدخول المعسكر الداخلي الثاني الذي سيقام خلال الفترة من 14 وحتى 25 أكتوبر الجاري بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك في اطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للصالات المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل بدولة الكويت الشقيقة، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى بجوار فيتنام وتركمانستان وطاجيكستان.

وقد استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني يونس بن محمد الفهدي ومساعده عثمان بن علي العنبوري 18 لاعبا وهم :هشام بن عبدالله الوهيبي وعبدالعزيز بن عبدالله الرقادي ووليد بن احمد الفارسي و يونس بن خميس العويسي و مهند بن علي الشبلي و عيسى بن سبيل البلوشي و محمد بن زايد العدوي ولؤي بن علي الوهيبي و معتصم بن رياض الشامسي وزامل بن عبداللطيف البلوشي و خلفان بن حمد المعولي وسامر بن عبداللطيف البلوشي ومحمد بن راشد الحسني وعمار بن عبدالرحمن البوسعيدي و عيسى بن يعقوب الجابري و محمد بن احمد اللواتي و مخلد بن حمد الرقادي .

ويتكون باقي الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا من علي بن حمد المعولي مدير المنتخب وماجد بن محمد الوردي أخصائي العلاج وريكاردو دي سيلفا المعد البدني وحسين بن خميس الصالحي مدرب الحراس وكامل بن يوسف البلوشي مسؤول المهمات.

وكان منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات خاض معسكره الداخلي الاول خلال الفترة من 15 سبتمبر الماضي وحتى 14 اكتوبر الجاري، حيث شهد التجمع حضور 18 لاعبا ركز فيه الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة إلى تطبيق عدد من الخطط التي تسهم في انسجام وتأقلم اللاعبين وسط الملعب مع الحرص في الوقت نفسه على تطبيق كافة التدابير الاحترازية المطلوبة حسب النظام الصحي المعد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم من بينها فحوصات اللاعبين عن مرض كورونا المستجد “كوفيد 19″ وكذلك القياس اليومي لدرجة الحرارة والتباعد بين اللاعبين بالإضافة إلى استخدام المعقمات وارتداء الكمامات.

الجدير بالذكر أن برنامج إعداد منتخبنا للبطولة الاسيوية خلال المرحلة القادمة يتضمن معسكرات داخلية وخارجية حيث سيتوجة المنتخب عقب ختام المعسكر الداخلي الثاني الى دولة الامارات العربية المتحدة لاقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى 12 نوفمبر القادم يتخلله سبع مباريات ودية الأولى مع نادي البطائح بطل الدوري الإماراتي يوم 29 أكتوبر ومباراتين مع منتخب مصر يومي 30 أكتوبر وأول نوفمبر ومع منتخب السعودية مباراتين يومي 5 و7 نوفمبر ومع الكويت يوم 9 نوفمبر ليلتقي في ختام المعسكر مع منتخب الإمارات في 11 نوفمبر، وسوف يعود بعدها لمعسكر داخلي في السلطنة خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر ويغادر بعد ذلك للكويت للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل بالكويت بعدما تم نقلها من تركمانستان. وسيشارك في البطولة 16 منتخبًا إذ سيلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى بجوار فيتنام وتركمانستان وطاجيكستان وفي المجموعة الثانية لبنان والكويت إلى جانب اليابان وقرغيزستان، فيما تضمّ المجموعة الثالثة البحرين وأوزبكستان والصين وإندونيسيا، والمجموعة الرابعة منتخبات إيران حاملة اللقب وتايلاند وكوريا الجنوبية والسعودية، ويتأهل الخمسة الأوائل في البطولة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في ليتوانيا خلال العام المقبل.