المنسقون الإعلاميون بأنديتنا يعانون

بدر الشكيلي:

اتحاد القدم ساهم في تحجيم دورنا

زين الحداد:

نعاني لتوفير المعلومات لوسائل الإعلام

قاسم العجمي:

الأندية تستغل عدم تأهيل المنسق الإعلامي

علي الحبسي:

نلاحظ تقليص الأدوار في آخر موسمين

عيسى النوبي:

فرق شاسع بين التعامل مع المنسق الإعلامي آسيويا ومحليا

رغم دورهم الحيوي لنجاح العمل إلا أن أنديتنا تتجاهل توفير بيئة العمل المناسبة

علي الرئيسي:

لماذا نلزم بحضور الاجتماع التنسيقي؟

استطلاع ـ عبدالعزيز الزدجالي:

يعد المنسق الإعلامي إحدى ركائز النجاح بأي كيان كان، إذ يعد حلقة الوصل مع الجهات الإعلامية لإبراز دور المنشأة وتوضيح رسالتها بالشكل السليم، وكذلك الأهداف المنشودة من تلك المؤسسة، بشرط أن تتوافر له جميع المقومات المطلوبة، في أنديتنا الرياضية، هناك منسقون إعلاميون واجبهم القيام بهذا الدور على أكمل وجه، فهم من الكفاءات الإدارية المجيدة ولديهم من الخبرات الكثير، (الوطن الرياضي) اقترب من المنسقين الإعلاميين بأنديتنا للوقوف على تفاصيل هذه المهمة.

تجاهل وسائل الإعلام

بدر الشكيلي المنسق الإعلامي بنادي بهلاء، تحدث بكل صراحة بأنه لم تكن لديه أدنى فكرة عن ماهية أعمال المنسق الإعلامي، فهناك أعمال تم إسنادها إليه من خلال العقد المبرم بينه وبين النادي، في حين أن تلك الأعمال لا تتعلق بمهام عمله، مثل إدارة الحسابات الإلكترونية، هنا يرى بدر أن اللوم يقع على اتحاد القدم وتحديدا رابطة الدوري، فحسب وجهة نظره، يجب على رابطة الدوري أن تقوم بتعريف المنسق الإعلامي بمهام عمله قبل أن يقبل بهذه المهمة الجسيمة على حد تعبيره. بدر تطرق أيضا إلى أبرز التحديات التي تواجه المنسق الإعلامي وهي تجاهل مندوبي وسائل الإعلام له والتنسيق بشكل مباشر مع اللاعبين والطاقم الفني والإداري، فالشكيلي يعتقد أن ذلك يحجم دور المنسق الإعلامي بشكل كبير، لذا يقترح بدر أن يتم تطبيق عقوبة قاسية لمن يأتي بهذا العمل.

الإعفاء من حضور الاجتماع التنسيقي

زين الحداد المنسق الإعلامي لنادي ظفار قال: في الحقيقة سوف أتحدث بشكل عام عن معاناة الإخوة المنسقين، إذ للأسف الشديد، في دورينا أغلب الأندية تبحث عن المتطوع للعمل كمنسق إعلامي دون النظر إلى خبراته أو خلفيته الإعلامية وكذلك قدرته في التعامل مع مختلف وسائل الإعلام، فالمهم لديهم هو فقط استيفاء الشروط المطلوبة من قبل الاتحاد والقاضية بضرورة توفير منسق عام ومنسق إعلامي بكل ناد.

وتحدث كذلك عن الإحراج الذي يتعرضون له بسبب عدم تزويدهم بالمعلومات التي تطلبها وسائل الإعلام، فحسب قوله: نبذل جهدا إضافيا للحصول عليها لتوفيرها للإعلاميين، ولن يكون المنسق قادرا على النجاح إلا مع وجود التعاون الكامل من النادي وتوفير كل المعلومات بسهولة وبشكل سريع، زين تطرق أيضا إلى أمر يشغل بال معظم المنسقين الإعلاميين وهو إلزامية حضورهم للاجتماع التنسيقي الذي يسبق كل مباراة بحوالي سبع ساعات، ثم يفرض على المنسق الحضور مرة أخرى أثناء المباراة، إذ يعتقد أنه لا ضرورة لحضور المنسق الإعلامي للاجتماع التنسيقي، كما أن الفترة التي يقضيها بين الحدثين تتطلب تكاليف مادية بلا شك سوف ترهق كاهله مثل وقود المركبة والمعيشة.

عدم تحمل المسؤولية

قاسم العجمي المنسق الإعلامي بنادي صحار قال: لا توجد آلية واضحة للتعاقد مع المنسق الإعلامي، وللأسف الرابطة تساعد على هذا باعتماد المنسقين الإعلاميين للدوري وصرف بطاقات لهم دون الاكتراث للعقود، أيضا دور المنسق في الوقت الحالي يتمحور حول توزيع قائمة الفريق وتنظيم المؤتمر الصحفي بعد المباراة، فهو يرى أن معظم المنسقين الإعلاميين لا يحملون مؤهلات علمية أو خبرات في مجال الإعلام، لذا فإن الأندية تستغل هذا الموقف بعدم إبرام عقود وأحيانا عدم صرف حتى مكافآت مجزية، لذا أتمنى من الإخوة في رابطة الدوري الاهتمام بهذا الجانب لأنه بلا شك يؤثر على الظهور الإعلامي المميز لدورينا.

الحل في الاستثمار

علي الحبسي أول منسق عماني لدى الاتحاد الآسيوي ونادي فنجاء قال: لاحظت أن دور المنسق الإعلامي اختفى تماما خصوصا خلال الموسمين الماضيين، فعلى سبيل المثال يتم استبعاده أو عدم السماح له بحضور تتويج أو تكريم فريقه بالرغم من دوره الحيوي مع الفريق طيلة الموسم، الحبسي ناشد اتحاد القدم أو وزارة الثقافة والرياضة والشباب بضرورة فتح مجال الاستثمار للأندية، حتى تتمكن من تشكيل مجالس إداراتها بأشخاص ذوي كفاءة ومؤهلين، ومن الطبيعي أن يتم مكافأتهم بالشكل المرضي للطرفين.

بيئة عمل مناسبة

عيسي النوبي المنسق الإعلامي بنادي السويق، هو الآخر حلل الموقف الحالي للمنسقين الإعلاميين من خلال مقارنة دور المنسق الإعلامي بمسابقات الاتحاد الآسيوي ومسابقاتنا المحلية، فالفارق شاسع جدا بين الجهتين، ولربما الفرق يعود بسبب الإمكانات، ولكن في حالة تم إتاحة الفرصة للمنسق الإعلامي للقيام بالدور الذي رسم له من قبل الاتحاد الآسيوي لأسهم ذلك في تطوير دورينا بشكل لافت، وهذا ما نلاحظه في دول الجوار، فالمنسق الإعلامي لديهم يتمتع بكل ما يتطلب عمله من بيئة تساعده على الإبداع ورقي عمله.

عقاب من دون ثواب

علي الرئيسي أول منسق إعلامي عماني لدى الاتحاد العربي لكرة القدم، بالإضافة إلى أنه منسق إعلامي آسيوي وكذلك منسق إعلامي بنادي عمان، أبدى امتعاضه من إلزام المنسق الإعلامي بحضور الاجتماع التنسيقي الذي يسبق المباراة بسبع ساعات دون وضوح دوره، وفي حالة عدم حضوره يتم معاقبته بدفع مبلغ مادي، في المقابل فإن الاتحاد لا يقوم بإلزام الأندية بإبرام عقد مع المنسق الإعلامي يكفل له حصوله على كافة الامتيازات والتسهيلات لأداء عمله.