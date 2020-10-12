حققت المهرة بثينة للخيالة السلطانية المركز الثاني في منافسات الشوط الثاني من سباق بري دراجون وأقيم في مدينة تربيس بفرنسا وخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة (1500) متر تحقيق المهرة بثينة مركز الوصيف جاء بقيادة الفارس فالنتين سيجوي واشراف المدرب روهت، السباق شهد منافسة بين الخيول المشاركة وفازت بالمركز الأول المهرة المليكة لمالكها فايز العويت بقيادة الفارس جوليان أوج واشراف المدرب فورسي وحققت المركز الثالث المهرة حضيرة دوفلوزينس لمالكتها فبيني بقيادة الفارس لوكس ارماند واشراف المدرب سوجورب .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المهرة بثينة للخيالة السلطانية تحقق المركز الثاني بفرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.