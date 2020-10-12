تنفيذا للأوامر السامية .. الهجانة السلطانية تعلن عن برنامج المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الثامن عشر

ملاك ومضمرو الهجن يثمنون الأوامر السامية لانطلاق المهرجان السنوي ويستبشـرون بدعم السباقات

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي تفضل بها على أصحاب الإبل والمهتمين بتربيتها، أعلن شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية أمس عن برنامج المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الثامن عشر.

استبشر ملاك ومضمرو الهجن بما تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإقامة هذه السباقات التي تمتد طوال الموسم، مثمنين الرعاية السامية من لدن جلالته ـ أيده الله ـ برياضة سباقات الهجن ومسابقات المزاينة التي تعد واحدة من الرياضات التراثية التي يتمسك بها أبناء السلطنة.

البرنامج والمواعيد

وبيَّنت الهجانة السلطانية اماكن ومواعيد اقامة المهرجان كالآتي: حيث ستبدأ انطلاقة المهرجان السنوي من ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية بتاريخ 21 و22 أكتوبر الجاري، فيما ستقام بعد ذلك مسابقة المحالبة والمزاينة والسباق التنافسي بولاية ثمريت بمحافظة ظفار والذي سيكون من 31 أكتوبر الجاري ولغاية 5 نوفمبر.

بعد ذلك ستعود قافلة المهرجان لتحط رحالها مرة أخرى في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية بسباق سيقام خلال يومي 11 و12 من شهر نوفمبر القادم، بعد ذلك سيقام سباق بولاية أدم بمحافظة الداخلية يومي 9 و10 ديسمبر القادم، كما سيقام بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة سباق على مدى يومين 23 و24 من شهر ديسمبر.

ومع بداية العام الجديد 2021 ستحتضن ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة أول سباقات العام الجديد، حيث خصص يوما 6 و7 من شهر يناير من عام 2021م ليقام سباق للهجن بميدان الولاية لسباقات الهجن.

وفي ولاية بركاء بمحافظة شمال الباطنة ستقيم الهجانة السلطانية مسابقة المزاينة على مستوى السلطنة بميدان الفليج وذلك خلال الفترة من 17 إلى 12 يناير من العام القادم، كما سيحتضن ميدان الفليج في الأيام 26 و27 و28 من شهر يناير سباقا للهجن على

مدى الثلاثة أيام.

كذلك سيحتضن ميدان الفليج في 16 و17 و18 من شهر فبراير من العام القادم سباقا للهجن يستمر ثلاثة أيام متتالية.

وستكون محطة مسك الختام مع السباق الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم للهجن والذي سيقام بميدان الفليج بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة من 22 إلى 25 من مارس من العام القادم.

ضوابط وإجراءات احترازية

ونوهت الهجانة السلطانية بضرورة الالتزام بتعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا للحد من انتشار المرض، كما أكدت منع حضور الجمهور والأطفال لمتابعة السباقات، كما أشارت إلى ضرورة لبس الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي، إضافة إلى منع تجمع المشاركين في كل أنحاء الميدان، والاكتفاء بوجود شخص واحد مع كل ناقة أثناء التحضير، كذلك تم التنبيه بضرورة عدم وجود أكثر من ثلاثة اشخاص في السيارة الواحدة أثناء متابعة السباق، وغيرها من الشروط التي تم وضعها للحد من انتشار الفيروس.

وتشكل هذه السباقات والمحطات أهمية بالغة لدى جميع ملاك الهجن بالسلطنة، حيث تشكل لهم دعما كبيرا ورافدا مهما لدعم رياضة سباقات الهجن، خصوصا الجوائز التي ترصد لها والتي تعينهم على تغطية بعض المتطلبات المالية للعزب وشؤون الهجن المالية.