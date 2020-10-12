الأهلى ينهى إجراءات ضم محمد إبراهيم والإعلان الرسمي عقب مباراة الوداد

أصبح محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة للغاية بين الطرفين.

وعلم "دوت الخليج" أن الساعات القليلة الماضية شهدت تقدما ملحوظا فى المفاوضات بين الأهلى والمقاصة لحسم ضم محمد إبراهيم، وأبدى مسئولو المقاصة ارتياحهم الشديد للعرض الأهلاوى المقدم للحصول على خدمات محمد إبراهيم فى ظل جديته والرغبة الشديدة فى الوصول إلى اتفاق نهائى.

وأبدى اللاعب محمد إبراهيم رغبته أيضا فى اللعب لـ الأهلى خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الإسبوع المقبل بعد انتهاء مباراة الأهلى والوداد المغربي بنصف نهائى أبطال إفريقيا بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة ووجود اتفاق على كافة التفاصيل ، ويضغط بيراميدز على اللاعب فى الوقت الحالى لتعديل مساره والحصول على خدماته ولكن تبقي الأمرو صعبة بالنسبة لهم بعد أن نجح الأهلى فى حسم كل الأمور مع الإدارة واللاعب نفسه.

ومن المقرر أن يخضع اللواء محمد عبدالسلام إلى عملية جراحية خلال الأسبوع الجاري، ثم يتم الإعلان عن كل تفاصيل انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلى خلال الأسبوع المقبل.

واستقر مسئولو نادى مصر للمقاصة على بيع محمد إبراهيم نجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مبلغ مالى كبير يحصل عليه النادى دون الدخول فى صفقات تبادلية مع أى ناد.

ويرفض مسئولو المقاصة فكرة رحيل محمد إبراهيم مقابل الحصول على مبلغ مالى قليل مع إمكانية ضم لاعبين على سبيل الإعارة من النادى الذى سينتقل إليه فى ظل الرغبة لتحقيق أفضل استفادة مالية ممكنة من وراء رحيله.