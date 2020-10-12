محمد صلاح سابع أكثر لاعب مبالغ فيه بالعالم وميسي العاشر

أجرت شركة "Ace Football" المهتمة بالمراهنات استفتاءً حول العالم لمعرفة أكثر 20 لاعبا مبالغ فيهم على مدار تاريخ كرة القدم وكانت النتائج صادمة.
وشهدت القائمة تصدر أسطورة نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق ومدرب رينجرز الأسكتلندي الحالي، ستيفن جيرارد، بنسبة 23.5% من إجمالي المصوتين.
وجاء في المركز الثاني لاعب وسط مانشستر يونايتد وفرنسا، بول بوجبا، بنسبة 22% ثم الأسطورة البرازيلية، بيليه، في المركز الثالث بنسبة 20%.
واحتل مهاجم وهداف نادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، المركز السابع في قائمة اللاعبين المبالغ فيهم بنسبة 15.5%.
وإليكم الترتيب بحسب ما نشرته الشركة الشهيرة:
1- ستيفن جيرارد 23.5%
2- بول بوجبا 22%
3- بيليه 20%
4- كيليان مبابي 19%
5- دييجو مارادونا 18%
6- ريان جيجز 16%
7- محمد صلاح 15.5%
8- ديفيد بيكهام 15%
9- كريستانو رونالدو 14%
10- ليونيل ميسي 13%
11- فيرجيل فان دايك 11%
12- جوردان هندرسون 10%
13- جورج بست 9%
14- إدين دجيكو 8%
15- ألكسندر باتو 7.5%
16- بيير أيمريك أوباميانج 7%
17- بول سكولز 6.5%
18- روبن فان بيرسي 6%
19- ليدلي كينج 5%
20- فرينكي دي يونج 5%
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