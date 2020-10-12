على طريقة رمضان صبحي .. غضب عارم في المقاصة من بيراميدز بسبب محمد إبراهيم

تسود حالة كبيرة من الاستياء داخل نادى مصر المقاصة بسبب طريقة بيراميدز فى التفاوض مع محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية دون الدخول فى مفاوضات رسمية مع المقاصة بشأن اللاعب.

وأبدى المقاصة غضبه الشديد من طريقة بيراميدز فى التفاوض مع محمد إبراهيم وتجاهل تقديم عرض رسمي للنادى المالك للاعب والذى لا يمكن أن يرحل دون موافقته .



ويري مسئولو المقاصة أن هذه الطريقة التفاوضية من قبل بيراميدز مع إبراهيم لن تنجح مع المقاصة ، مثلما تم الأمر مع رمضان صبحى والذى تم الحصول على توقيعه قبل الدخول فى مفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزي .

وأصبح محمد إبراهيم قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة للغاية بين الطرفين .

و شهدت الساعات الماضية تقدما ملحوظا فى المفاوضات بين الأهلى والمقاصة لحسم ضم محمد إبراهيم ، وابدى مسئولو المقاصة ارتياحهم الشديد للعرض الأهلاوى المقدم للحصول على خدمات محمد إبراهيم فى ظل جديته والرغبة الشديدة فى الوصول إلى اتفاق نهائى .

واستقر مسئولو نادى مصر للمقاصة على بيع محمد إبراهيم نجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مبلغ مالى كبير يحصل عليه النادى دون الدخول فى صفقات تبادلية مع أى ناد.

ويرفض أن مسئولي المقاصة فكرة رحيل محمد إبراهيم مقابل الحصول على مبلغ مالى قليل مع إمكانية ضم لاعبين على سبيل الإعارة من النادى الذى سينتقل إليه فى ظل الرغبة لتحقيق أفضل استفادة مالية ممكنة من وراء رحيله .

