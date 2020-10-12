التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الأول بين الاتحاد والمصري فى الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة المقامة خلال الجولة قبل الأخيرة للدوري المصري الممتاز.

أحرز كريم الديب الهدف الأول للإتحاد السكندري في الدقيقة الحادية عشر من زمن الشوط الأول قبل أن يتعادل عمر كمال للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 45



الاتحاد بقيادة المدرب طلعت يوسف، لم يحقق الفوز منذ 41 يومًا، منذ الفوز على الإسماعيلي يوم 31 أغسطس الماضي، حيث لعب بعدها 9 مباريات، جمع منها خمس نقاط بالتعادل مع طنطا وإف سي مصر والأهلي والمقاولون وطلائع الجيش، والهزيمة أمام المقاصة وإنبي وبيراميدز وسموحة، لذلك يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات وإنهاء الدوري بشكل جيد.

ويدير المباراة الحكم محمد معروف، ويساعده كلًا من عدي عيد ومحمد فاروق، ومعهم أحمد أمين حكمًا رابعًا، وسيد شعبان حكم فيديو، وعمرو عايد حكم مساعد فيديو.