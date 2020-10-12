الإنتاج الحربي يتقدم على نادي مصر بهدفين نظيفين في الشوط الأول

إنتهى الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربي ونادي مصر بتقدم الانتاج بهدفين مقابل لاشيء وذلك خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين خلال الجولة قبل الأخيرة للدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول عن طريق باسم مرسي في الدقيقة العشرين من زمن الشوط الأول وعزز محمد فييرا النتيجة وأحرز الثاني لفريقه في الدقيقة الثامنة والعشرون.

دخل نادى مصر اللقاء وهو فى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من31 مباراة، فاز فى 3 وتعادل فى 12 وخسر 16 مواجهة، بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 37 نقطة، جمعها من 31 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء.

ويسعى نادى مصر بقيادة مدربه طارق عبدالله إلى اللعب بقوة حتى يعبر كل لاعب عن نفسه بعد ضمان الهبوط رسميا، وترك ذكرى طيبة بمبارياتهم الأخيرة بالدورى الممتاز.

أما الإنتاج الحربى بقيادة مدربه مختار مختار فيخوض مواجهة اليوم من أجل استعادة الانتصارات الغائبة بعد ضمان البقاء رسميا فى الدورى والهروب من دوامة الهبوط.