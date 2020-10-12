انتهى الشوط الأول من منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد والتى تشهد صراعًا ثلاثيًّا بين الصعايدة؛ لحسم الصعود للدورى الممتاز.
ويتنافس كل من البنك الأهلي "المتصدر"، والألومنيوم "الوصيف"، وبني سويف "المركز الثالث".
وجاءت نتائج الشوط الأول كالتالي:
سوهاج 0 - 0 الألومنيوم
المنيا 0 - 0 شبان مسلمين قنا
بني سويف 2 - 0 طهطا
بترول أسيوط 0 - 0 البنك الاهلي
الإعلاميين 1 - 1 تليفونات بني سويف
ديروط 2 - 0 الفيوم
سيناريوهات صعود أحد الفرق الثلاث إلى الدوري الممتاز .
البنك الأهلي :
- فوز البنك الأهلي علي فريق بترول أسيوط خارج ملعبه يصعد به للممتاز دون النظر إلى النتائج الأخرى.
- تعادل البنك الأهلي وتعادل الألومنيوم وفوز بنى سويف يصعد البنك الأهلي طبقا للمواجهات المباشرة.
- خسارة أو تعادل البنك مع خسارة أو تعادل الألومنيوم مع خسارة أوتعادل بنى سويف يصعد البنك الأهلي.
الألومنيوم :
فوز الألومنيوم علي سوهاج مع تعادل أو خسارة البنك الأهلي وفوز بنى سويف يصعد الألومنيوم للممتاز .
بنى سويف :
فوز بنى سويف وخسارة الألومنيوم وخسارة البنك الأهلي يصعد بنى سويف للممتاز
ترتيب المجموعة قبل الجولة :
ترتيب المجموعة الأولى
1- البنك الأهلي 43 نقطة
2-الألومنيوم 42 نقطة
3-بنى سويف 41 نقطة
4- شبان قنا 35 نقطة
5- بترول أسيوط 32 نقطة
6- المنيا 29 نقطة
7- سوهاج 27 نقطة
8- تليفونات بنى سويف 27 نقطة
9- الإعلاميين 22نقطة
10- الفيوم 21 نقطة
11- طهطا 13 نقطة
12- ديروط 12 نقطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصعود للممتاز بمجموعة الصعيد.. بترول أسيوط 0 - 0 البنك الأهلي.. سوهاج 0 - 0 الألومنيوم.. بني سويف 2 - 0 طهطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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