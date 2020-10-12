الرياضة

الصعود للممتاز بمجموعة الصعيد.. بترول أسيوط 0 - 0 البنك الأهلي.. سوهاج 0 - 0 الألومنيوم.. بني سويف 2 - 0 طهطا

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انتهى الشوط الأول من منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد والتى تشهد صراعًا ثلاثيًّا بين الصعايدة؛ لحسم الصعود للدورى الممتاز. 

ويتنافس كل من البنك الأهلي "المتصدر"، والألومنيوم "الوصيف"، وبني سويف "المركز الثالث". 

وجاءت نتائج الشوط الأول كالتالي: 

سوهاج 0 - 0 الألومنيوم 

المنيا 0 - 0 شبان مسلمين قنا 

بني سويف 2 - 0 طهطا  

بترول أسيوط 0 - 0 البنك الاهلي 

الإعلاميين 1 - 1 تليفونات بني سويف 

ديروط 2 - 0 الفيوم 

سيناريوهات صعود أحد الفرق الثلاث إلى الدوري الممتاز .

البنك الأهلي :

- فوز البنك الأهلي علي فريق بترول أسيوط خارج ملعبه يصعد به للممتاز دون النظر إلى النتائج الأخرى.

- تعادل البنك الأهلي وتعادل الألومنيوم وفوز بنى سويف يصعد البنك الأهلي طبقا للمواجهات المباشرة.

- خسارة أو تعادل البنك مع خسارة أو تعادل الألومنيوم مع خسارة أوتعادل بنى سويف يصعد البنك الأهلي.

الألومنيوم :

فوز الألومنيوم علي سوهاج مع تعادل أو خسارة البنك الأهلي وفوز بنى سويف يصعد الألومنيوم للممتاز .

بنى سويف : 

فوز بنى سويف وخسارة الألومنيوم وخسارة البنك الأهلي يصعد بنى سويف للممتاز 

ترتيب المجموعة قبل الجولة : 

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 43 نقطة

2-الألومنيوم 42 نقطة

3-بنى سويف 41 نقطة

4- شبان قنا 35 نقطة

5- بترول أسيوط 32 نقطة

6- المنيا 29 نقطة

7- سوهاج 27 نقطة

8- تليفونات بنى سويف 27 نقطة 

9- الإعلاميين 22نقطة

10- الفيوم 21 نقطة

11- طهطا 13 نقطة

12- ديروط 12 نقطة

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