مجلس المقاصة يقبل اعتذار عاشور ويكلف جمال عمر بمهام المدير الفني

تقدم علي عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب خاصة.
وقرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قبول اعتذار علي عاشور، وتم تكليف جمال عمر بتولي مهام المدير الفني للفريق في المباراتين المتبقيتين ببطولة الدوري، على أن يعاونه أحمد حسام مدربا عامًا، ورجب عويس مدربا لحراس المرمى.
وجاء نص اعتذار علي عاشور المقدم لمجلس إدارة المقاصة كالتالي:
السيد اللواء/ محمد عبد السلام
رئيس نادي مصر المقاصة
تحية طيبة وبعد..
بداية أؤكد تقديري الخاص لقيمتكم الكبيرة التي أكنها لشخصكم الكريم، وأتوجه بخالص الشكر لسيادتكم عن الفترة التي توليت فيها مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، وأؤكد لكم أنني بذلت جهودًا كبيرة مع اللاعبين حتى يقدموا أفضل ما لديهم، والحفاظ على المصلحة العامة لكل الأطراف.
وأرجو من سيادتكم قبول اعتذاري الرسمي عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة القادمة نظرًا لظروف خاصة تمنعني من الاستمرار، وأؤكد أنني في خدمة النادي دائمًا في أي ملف وفي أي وقت.
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