النصر الإماراتي يتفاوض لضم مهاجم العروبة سالم سعيد

بدأ نادي النصر الإماراتي في التفاوض لضم مهاجم نادي العروبة سالم سعيد، لضمه للفريق في فترة القيد والتسجيل الثانية "الانتقالات الشتوية"، والتي ستكون في الفترة بين 5 يناير وتمتد حتى 1 فبراير 2021، وذلك بعد انتهاء فترة القيد الصيفية في يوم 6 أكتوبر الماضي.

وأضاف مصدر مقرب من نادي النصر، أن الجهاز الفني للفريق البرتغالي روي فيتوريا، حريص على الحصول على خدمات اللاعب سالم سعيد، وذلك لما يمتلكه من مهارات هجومية مميزة يحتاجها الفريق في الوقت الحالي لسد مشاكله الهجومية.



يُذكر أن موسم 19-20 من الدوري الإماراتي تم إلغاؤه، بعد قرار الجمعية العمومية لرابطة دوري المحترفين الإماراتية، يوم 17 يونيو الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقرر عدم تتويج أي فريق بلقب المسابقة، إضافةً إلى عدم هبوط أي نادٍ إلى دوري الدرجة الأولى وعدم صعود أي نادٍ إلى دوري المحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.



وكشفت رابطة الدوري الإماراتي، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس، من ضمن أسباب قرار الإلغاء، إضافةً إلى استئناف منافسات دوري أبطال آسيا في شهر سبتمبر وهو ما سيتعارض مع مواعيد مباريات الدوري المحلي.