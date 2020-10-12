فوز مثير لـ المصري على الاتحاد 2/ 1 في الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري فوزا مهما على حساب الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 33 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

تقدم الاتحاد السكندري بالهدف الأول فى الدقيقة 11 عن طريق كريم الديب ، وتعادل عمر كمال عبدالواحد فى الدقيقة 47 ، ثم أحرز الليبي مفتاح طقطق الهدف الثانى للمصري فى الدقيقة 59 من ركلة جزاء .

جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين فى ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري عند 42 محتلا بها المركز السابع ، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 39 نقطة محتلا بها المركز العاشر.