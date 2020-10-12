حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري فوزا مهما على حساب الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 33 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.
تقدم الاتحاد السكندري بالهدف الأول فى الدقيقة 11 عن طريق كريم الديب ، وتعادل عمر كمال عبدالواحد فى الدقيقة 47 ، ثم أحرز الليبي مفتاح طقطق الهدف الثانى للمصري فى الدقيقة 59 من ركلة جزاء .
جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين فى ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث .
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري عند 42 محتلا بها المركز السابع ، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 39 نقطة محتلا بها المركز العاشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز مثير لـ المصري على الاتحاد 2/ 1 في الدوري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.