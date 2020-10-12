في 15 دقيقة.. الجمعية العمومية للفروسية توافق بالإجماع على الميزانية والحساب الختامي

عقد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ونائب رئيس اتحاد دول ألعاب البحر المتوسط، اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد بحضور جميع الأعضاء البالغ عددهم ١٤ عضوا.
حضر الإجتماع رامى إسكندر رئيس نادى فروسية الجزيرة ، والمقدم أحمد الهوارى مندوبا عن جهاز الرياضة العسكرى ونادى طلائع الجيش ، والعقيد تامر بركة مندوبا عن اتحاد الشرطة الرياضى ، وطارق طبو زاده مندوب نادى سبورتنج ، وإيمان عبد الجواد مندوبة عن نادى سموحة ، وطارق نصار عن نادى الجزيرة ، وأشرف عبد الله عن نادى الجمعية الرياضية ، ومحمد السيد عن نادى جرين بلازا ، وسيد عبد الرحمن عن نادى أصحاب الجياد ، وأميرة عبد الله عن نادى فروسية M . V . P , والعميد وليد مليجى عن نادى فروسية القوات المسلحة ، والمستشار محمد الدمرداش عن نادى الزهور ، والدكتور أسامة أبو زيد عن نادى الشمس .
كما حضر من محلس الإدارة كل من اللواء طارق الخواص ، والدكتور محمد الشربينى ، ومهندس خالد عاصم ، وسحر طلعت مصطفى ، والعقيد أحمد نبيل ، بالإضافة إلى اللواء سيد معوض المدير التنفيذى للاتحاد .
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