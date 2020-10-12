في 15 دقيقة.. الجمعية العمومية للفروسية توافق بالإجماع على الميزانية والحساب الختامي

عقد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ونائب رئيس اتحاد دول ألعاب البحر المتوسط، اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد بحضور جميع الأعضاء البالغ عددهم ١٤ عضوا.

ووافق جميع الأعضاء بالإجماع على جميع بنود جدول الاعمال المحدد بلائحة النظام الأساسى للاتحاد ، ولم يستغرق الاجتماع أكثر من ١٥ دقيقة فقط ، فضلا عن عدم إبداء أى عضو من الأعضاء الإعتراض على اى بند فى جدول الاعمال ، الذى يتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية التى عقدت عام ٢٠١٩ ، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو الماضى ، وخطة النشاط للعام الجديد ، وتقرير مراقب الحسابات ، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو الماضى ، ومشروع الموازنة للعام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، واعتماد مكافأة المدير التنفيذى والمدير المالى للاتحاد ، والنظر فى مقترحات أعضاء الجمعية العمومية ، أو الاتحاد المصرى للفروسية التى وردت فى المواعيد المحددة قانونا .

حضر الإجتماع رامى إسكندر رئيس نادى فروسية الجزيرة ، والمقدم أحمد الهوارى مندوبا عن جهاز الرياضة العسكرى ونادى طلائع الجيش ، والعقيد تامر بركة مندوبا عن اتحاد الشرطة الرياضى ، وطارق طبو زاده مندوب نادى سبورتنج ، وإيمان عبد الجواد مندوبة عن نادى سموحة ، وطارق نصار عن نادى الجزيرة ، وأشرف عبد الله عن نادى الجمعية الرياضية ، ومحمد السيد عن نادى جرين بلازا ، وسيد عبد الرحمن عن نادى أصحاب الجياد ، وأميرة عبد الله عن نادى فروسية M . V . P , والعميد وليد مليجى عن نادى فروسية القوات المسلحة ، والمستشار محمد الدمرداش عن نادى الزهور ، والدكتور أسامة أبو زيد عن نادى الشمس .



كما حضر من محلس الإدارة كل من اللواء طارق الخواص ، والدكتور محمد الشربينى ، ومهندس خالد عاصم ، وسحر طلعت مصطفى ، والعقيد أحمد نبيل ، بالإضافة إلى اللواء سيد معوض المدير التنفيذى للاتحاد .