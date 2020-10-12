الإنتاج الحربي يكتسح إف سي مصر بثلاثية فى الدوري

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي فريق نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما منذ قليل فى الجولة الـ 33 من منافسات الدوري الممتاز.
جاء الهدف الأول عن طريق باسم مرسي في الدقيقة العشرين من زمن الشوط الأول وعزز محمد فييرا النتيجة وأحرز الثاني لفريقه في الدقيقة الثامنة والعشرون قبل أن يضيف باسم مرسي الهدف الثالث للإنتاج فى الدقيقة 57.
دخل نادى مصر اللقاء وهو فى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من31 مباراة، فاز فى 3 وتعادل فى 12 وخسر 16 مواجهة، بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 37 نقطة، جمعها من 31 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء.
وبفوز الإنتاج الحربي ارتفع رصيده إلى 43 نقطة محتلا بها المركز السابع بينما تجمد رصيد نادى مصر عند 21 نقطة محتلا بها المركز قبل الأخير بجدول ترتيب المسابقة .
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