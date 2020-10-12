أكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء البيضاوى المغربي، أن فريقه استحق لقب الدوري المغربي بجدارة واستحقاق.
وقال وهبي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الرجاء حقق لقب غالٍ بعد ماراثون كبير، وبطولة استمرت لمدة 12 شهر".
وأضاف:" الجهاز الفني واللاعبين قدموا موسما رائعا، ومباراة الرجاء والجيش الملكي شرفت الكرة المغربية، كانت هناك روح قتالية عالية بين الفريقين، واللاعبون استطاعوا تحقيق الفوز والظفر بالبطولة المحلية".
وواصل: "العلاقة بين مصر والمغرب مميزة، وفريق الزمالك سيحظى باستقبال كبير، ومنذ 3 أشهر خاض الرجاء أكثر من 15 مباراة، وسنركز حاليا على لقاء الفريق الأبيض بدوري الأبطال".
وزاد: "مواجهات الأندية المغربية والمصرية دائما تحظى بندية، نعرف قيمة الزمالك جيدًا، وأتمنى أن نخرج منتصرين ونصعد للمباراة النهائية في بطولة إفريقيا".
وأكمل: "بعد الفوز بالدوري لدينا بطولتي إفريقيا والبطولة العربية".
وأردف:" الرجاء يشد الرحال إلى القاهرة يوم الأربعاء، بعد مواجهة الزمالك بأيام قليلة".
واستطرد: "حميد أحداد موقفه من المشاركة يحدده جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء، وليس لدي معلومة دقيقة عن مشاركته، وعلاقتنا كبيرة مع نادي الزمالك، وسوف تستمر".
وأضاف: "علاقة الزمالك مع الرجاء من قبل التعاقد مع أحداد وهي مستمرة أيضا، أي لاعب لن يكون سببا في أي أزمة بين الناديين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرجاء المغربي: علاقتنا قوية بـ الزمالك .. وهذا موقف أحداد من المشاركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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