رسميا .. البنك الأهلي في الدورى الممتاز ممثلا عن مجموعة الصعيد

تأهل فريق البنك الأهلي لمنافسات الدورى الممتاز موسم 2020-2021 بعد التعادل مع فريق بترول أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد. نجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوي خط هجوم بالمجموعة . ويتولى اللواء اشرف نصار منصب رئيس مجلس الإدارة ويتولى عيد مرازيق منصب المدير الفني للفريق الأول ونجح في قيادة الفريق للصعود من القسم الثالث الي الثاني ثم الي الممتاز . ولعب فريق البنك الأهلي الذي يقع في منطقة الجيزة بمجموعة الصعيد لأنه اقرب نادي الي خط الصعيد وفق التوزيع الجغرافي للأندية . ويسترم الصراع في مجموعة القاهرة بين سيراميكا كليوباترا وبتروجيت لحسم البطاقة الثانية بينما البطاقة الثالث يتصارع عليها فريق غزل المحلة وفاركو بمجموعة بحري .

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