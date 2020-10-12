غدا.. الجمباز يكشف عن آخر تطورات أزمة المنشطات في مؤتمر صحفي

يعقد اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، في تمام الخامسة من مساء غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للحديث عن العديد من الموضوعات الهامة.
ومن المقرر، أن يقام المؤتمر في مقر اتحاد الجمباز بمبنى الاتحادات الرياضية في مدينة نصر.
ويستعرض رئيس اتحاد الجمباز خلال المؤتمر الصحفي آخر المستجدات فيما يخص أزمة المنشطات والتي ضربت لاعبتين من لاعبات منتخبنا الوطني للجمباز الإيقاعي والتي أقيمت مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021.
ومن ناحية أخرى، أنهي مجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين ، خطة الاستعداد لاولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها عام بسبب انتشار فيروس كورونا وتعطيل النشاط الرياضي في معظم دول العالم.
ووضع اتحاد الجمباز خطة جديدة للاعبين الذي لم يتأهلوا إلي اولمبياد طوكيو 2021 حتي الآن، وخطة جديدة لإعداد اللاعبين المتأهلين.
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